Россиянина осудили на 24 года за убийство похищенной с детской площадки девочки

В Подмосковье мужчина получил 24 года за убийство девочки, которую увел с детской площадки

Московский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Серпухова Александра Семина, который увел с детской площадки пятилетнюю девочку, изнасиловал ее и убил. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Мужчина признан виновным в убийстве с особой жестокостью малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, а также развратных действиях в отношении трех детей.

22 июля 2018 года Семин обманом увел с детской площадки у жилого дома в Серпухове девочку, надругался над ней в своей квартире, а затем задушил. Тело ребенка он в спортивной сумке отнес в безлюдное место и там спрятал. Также следователи установили, что в 2015 и 2017 годах мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней и двух малолетних девочек.

В ходе следствия Семин впал в реактивное состояние, его отправили в психбольницу. Летом 2021 года он вышел оттуда, и расследование его дела возобновилось. Повторная стационарная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.