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05:59, 16 марта 2023Бывший СССР

Российские саперы обезвредили минное поле под Мариуполем

Российские саперы обезвредили установленное ВСУ минное поле под Мариуполем

Фото: РИА Новости

Заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным «Диктор» сообщил об обезвреживании российскими саперами противотанкового минного поля под Мариуполем. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили на данном участке несколько сотен мин. Российские военные уже уничтожили порядка 200 мин ТМ-62, продолжается разминирование поля и ликвидация оставшихся взрывоопасных предметов, отметил «Диктор».

Военный отметил, что мины уничтожаются взрывами по 30 штук. При этом они не снимаются с места, чтобы обезопасить работу саперов.

В феврале мэр Мариуполя Олег Моргунов рассказал, что в одном из зданий бывшего детского сада в городе были найдены более 170 украинских мин. Уточняется, что речь идет о взрывных устройствах калибра 82 миллиметра. «Нашли 171 мину. В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли», — заявил он, добавив, что здание находится в Иличевском районе Мариуполя.

Марина Совина
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