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21:35, 11 февраля 2023Бывший СССР

В бывшем детском саду в Мариуполе нашли более 170 украинских мин

Мэр Мариуполя Моргунов заявил об обнаружении 171 украинской мины в бывшем детском саду

Фото: РИА Новости

Мэр Мариуполя Олег Моргунов рассказал, что в одном из зданий бывшего детского сада в городе были найдены более 170 украинских мин. Уточняется, что речь идет о взрывных устройствах калибра 82 миллиметра, сообщает РИА Новости.

«Нашли 171 мину. В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли», — заявил он, добавив, что здание находится в Иличевском районе Мариуполя.

В мэрии уточнили, что склад с минами нашли рабочие, которые собирались ремонтировать здание, открыв дверь в подвал. В связи с этим всех жителей эвакуировали из соседних домов, после чего саперы вывезли оттуда опасные снаряды.

Ранее разведчики Западного военного округа (ЗВО) во время продвижения на кременском участке фронта отбили у Нацгвардии Украины два опорных пункта.

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Марина Совина
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