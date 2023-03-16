Российская учительница ударила ребенка по лицу и попала на видео

В Челябинской области учительница ударила ребенка по лицу во время урока

В Верхнеуральском районе Челябинской области учительница математики ударила ребенка во время урока. Произошедшее попало на видео, запись публикует паблик «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в школе поселка Петропавловский. На кадрах видно, как преподавательница подходит к сидящему за партой ученику и бьет его в область лица. «Ты совсем, что ли?» — спрашивает россиянка, удерживая ребенка за предплечье.

Родители учеников утверждают, что учительница неоднократно занималась рукоприкладством. По их словам, ранее женщина поднимала руку на детей из-за хулиганства, плохой учебы, отсутствия формы и по другим причинам.

В школе проводится проверка, в которой задействованы сотрудники правоохранительных органов и специалисты районной администрации. Как уточняет 74.RU со ссылкой на администрацию района, после случившегося преподавательница принесла извинения ребенку и его родителям, а затем уволилась по собственному желанию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии учительница гимназии несколько лет избивала ученика начальных классов палкой и оскорбляла у доски перед другими детьми. После того как ребенок рассказал о происходящем семье, преподавательница назвала его ябедой.

