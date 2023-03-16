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16:38, 16 марта 2023Россия

Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ

Президент России Путин заявил о необходимости дальнейшего совершенствования системы ЕГЭ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо дальше совершенствовать. К таким мерам призвал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По мнению главы государства, ЕГЭ открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны именно с помощью экзамена.

«Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, вместе с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить эту систему. И улучшают ее. (…) Но, наверное, вы правы в том, что нужно и дальше ее совершенствовать», — сказал Путин.

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с партией «Справедливая Россия — За правду» заявил о необходимости серьезно взвесить плюсы и минусы отмены ЕГЭ.

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Никита Абрамов
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