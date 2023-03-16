Посол Шри-Ланки раскрыла истинное отношение местных к туристам из России

Посол Шри-Ланки Лиянаге: наш народ очень уважительно относится к россиянам

В Шри-Ланке очень любят российских туристов, которых привлекает ее природное многообразие. Истинное отношение местных к россиянам раскрыла посол популярной азиатской страны в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге, передает ТАСС.

Высокопоставленный дипломат сообщила, что на протяжении долгого периода времени у России и Шри-Ланки сложились «очень хорошие отношения». «Наш народ очень уважительно относится к россиянам», — добавила она.

По словам посла, Шри-Ланка — прекрасная страна, где есть естественная красота природы, которую ничто не может разрушить. Она также напомнила, что здесь есть много исторических мест. «Я думаю, поэтому российские туристы любят Шри-Ланку, а также за гостеприимство народа, — подчеркнула она. — Мы любим туристов, очень любим россиян».

Ранее в марте стало известно, что соотечественникам станут доступнее перелеты в одну популярную пляжную страну Азии, Шри-Ланку. По данным АТОР, количество рейсов между двумя странами по маршруту Москва — Коломбо может увеличиться с 14 до 21.