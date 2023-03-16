Россиянам станут доступнее рейсы в одну популярную пляжную страну

АТОР: количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться до 21

Российским путешественникам станут доступнее перелеты в одну популярную пляжную страну Азии, Шри-Ланку. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что количество рейсов между двумя странами по маршруту Москва — Коломбо может увеличиться с 14 до 21. Об этом свидетельствуют договоренности между авиавластями Шри-Ланки и России.

На сегодняшний день на Шри-Ланку летают три российские авиакомпании — «Аэрофлот», Red Wings и Azur Air.

Ранее, в феврале, российские туристы стали лидерами по поездкам в Шри-Ланку. Так, отмечается, что в январе 2023 года на Шри-Ланку прибыло более 25,2 тысячи россиян, или 25 процентов от общего числа отдыхающих.