Повышение базовой ставки ЕЦБ объяснили

Экономист Ордов объяснил инфляцией повышение базовой ставки ЕЦБ

Повышение трех ставок Европейского Центрального банка (ЕЦБ) на 50 базисных пунктов связано с уровнем инфляции в Европе и экономическими процессами в США. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Это связано с тем, что Европейский центральный банк и Федеральная резервная система (ФРС) США четко понимают, что они потеряли контроль над инфляционными процессами. Рост учетной ставки является одним из атрибутов ужесточения денежно-кредитной политики. Она проявляется в разных формах, и без повышения базовой ставки некое влияние на инфляционные процессы в Европе и Америке невозможно было бы реализовать», — объяснил он.

Первые признаки, что повышение ставок может вызвать финансовое цунами, мы видим в банковском секторе Америки, где рост ставок очень чувствителен для банковского сектора и коммерческих компаний. Сейчас «казнить нельзя помиловать» — для нас это шуточная история, а для Европы и Америки она встала в полный рост и очень экзистенциальна Константин Ордов экономист

По мнению Константина Ордова, Европа в какой-то мере стала заложницей той политики, которую выбрали для себя США в рамках денежно-кредитной политики.

«Для Европы встает выбор между плохим и очень плохим сегодня. Они выбрали не самое плохое с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспективы, но очень плохое с точки зрения текущего воздействия экономических процессов в Европе на уровень и качество жизни европейцев», — заключил он.

Базовая процентная ставка ЕЦБ увеличена до 3,5 процента, ставка по депозитам — до 3 процентов, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 3,75 процента. Это стало рекордом с 2008 года. Регулятор прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 5,3 процента в 2023 году, 2,9 процента — в 2024-м, а к 2025 году, согласно оценкам, она должна замедлиться до 2,1 процента.