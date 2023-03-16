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18:02, 16 марта 2023Бывший СССР

На Украине решили отстроить энергосистему за счет международной поддержки

В «Укрэнерго» заявили о намерении отстроить энергосистему за счет международной поддержки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правительство Украины намерено реализовать стратегию децентрализации энергосистемы республики за счет строительства генерирующих мощностей. Об этом глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Кудрицкий выразил уверенность, что Украина «станет полигоном внедрения новых технологий в электроэнергетике», призвав не упускать возможность отстройки энергосистемы за счет международной поддержки. Он уточнил, что власти страны планируют привлекать финансирование для ее строительства прозрачным способом.

Реализация стратегии децентрализации энергосистемы поспособствует, в частности, пилотный проект, предполагающий установку шести тысяч солнечных панелей, отметил он.

В конце февраля в «Укрэнерго» сообщали, что Украина сокращает импорт электричества из других стран благодаря стабилизации своей энергосистемы.

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Алевтина Запольская
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