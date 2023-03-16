На Украине решили отстроить энергосистему за счет международной поддержки

В «Укрэнерго» заявили о намерении отстроить энергосистему за счет международной поддержки

Правительство Украины намерено реализовать стратегию децентрализации энергосистемы республики за счет строительства генерирующих мощностей. Об этом глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Кудрицкий выразил уверенность, что Украина «станет полигоном внедрения новых технологий в электроэнергетике», призвав не упускать возможность отстройки энергосистемы за счет международной поддержки. Он уточнил, что власти страны планируют привлекать финансирование для ее строительства прозрачным способом.

Реализация стратегии децентрализации энергосистемы поспособствует, в частности, пилотный проект, предполагающий установку шести тысяч солнечных панелей, отметил он.

В конце февраля в «Укрэнерго» сообщали, что Украина сокращает импорт электричества из других стран благодаря стабилизации своей энергосистемы.