Эрдоган объяснил контакты с Путиным и Зеленским

Эрдоган заявил о постоянных контактах с Путиным и Зеленским для урегулирования на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянные контакты с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для установления мира. Его слова передает РИА Новости.

«Зерновая сделка и обмен пленными, которые стали реальностью при нашем посредничестве, показали, что стороны в украинском конфликте способны найти общий язык. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине, я продолжаю на постоянной основе поддерживать контакты с Путиным и Зеленским», — заявил политик.

Он также заверил, что будет и дальше прилагать все усилия для организации переговоров сторон.

Ранее в Турции обвинили Запад в нежелании урегулировать конфликт на Украине. Вашингтон и Лондон препятствуют мирному урегулированию, поскольку заинтересованы в продлении военных действий, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

