Девять иностранцев задержали в Польше за сотрудничество с разведкой России

Глава МВД Польши Каминьский: девять иностранцев задержаны за сотрудничество с разведкой РФ

В Польше задержали девять иностранцев по подозрению в сотрудничестве с разведкой России. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, координатора работы спецслужб, передает ТАСС.

По словам министра, задержанные якобы проводили разведывательную деятельность против Польши и вели подготовку к диверсия по заказу разведки РФ.

«Задержанные — это иностранцы из-за восточной границы», — заявил он, добавив, что в отношении шести человек судья постановил применить временный арест, были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России и участии в организованной преступной группе. Каминьский отметил, что в отношении трех проводятся мероприятия в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины задержала двух жительниц Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией. В службе заявили, задержанные принадлежали к «агентурной группе военной разведки РФ, которая “сливала” позиции сил обороны» под Артемовском (украинское название — Бахмут).