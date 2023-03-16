Украинскую военную медсестру заподозрили в работе на Россию

СБУ задержала военную медсестру по подозрению в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух жительниц Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в СБУ, задержанные принадлежали к «агентурной группе военной разведки РФ, которая “сливала” позиции сил обороны» под Артемовском (украинское название — Бахмут). Одна из них, в частности, оказалась военной медсестрой в подразделении теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, женщины передавали информацию о местах дислокации, а также перемещении украинских войск и техники. Одной из них правоохранители сообщили о подозрении в совершении госизмены, другой — в распространении информации о перемещении ВСУ.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего сотрудника ведомства, подозреваемого в государственной измене и дезертирстве.