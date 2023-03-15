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14:05, 15 марта 2023Бывший СССР

Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины заподозрили в госизмене

СБУ заявила о задержании экс-сотрудника ведомства, заподозренного в госизмене

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника ведомства, которого заподозрили в государственной измене и дезертирстве. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

«На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: (…) государственная измена, (…) дезертирство», — сказано в сообщении.

Кристина Есикова
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