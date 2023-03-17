Самоубийства американских военных озадачили Пентагон

Глава Пентагона Остин озадачился высоким числом самоубийств среди военных США

Министр обороны США Ллойд Остин выразил беспокойство в связи с высоким числом самоубийств среди американских военных и настоял на том, чтобы Пентагон повысил качество психологической поддержки для солдат. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Мы должны не щадить сил, работая над сокращением числа самоубийств в наших рядах. Потеря даже одного человека в результате самоубийства — это уже слишком много», — говорится в заявлении главы Пентагона.

Ведомство озадачено в связи с ростом самоубийств среди действующего состава военнослужащих. В октябре 2022 года в Пентагоне отметили, что показатели самоубийств значительно выросли с 2011 года. Так, в 2021 году с собой покончили 519 американских военнослужащих. Впрочем, данные за 2011 год не приводятся, поэтому неизвестно, как сильно выросло число самоубийств.