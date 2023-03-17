Акции Сбербанка на Мосбирже выросли более чем на восемь процентов

Акции Сбербанка выросли на 8,33 процента, до 190,06 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже по состоянию на 14:03 мск.

К 14:06 привилегированные акции растут на 7,17 процента, обыкновенные акции — на 7,6 процента.

Как отмечает ТАСС, котировки ускорили заявления главы Сбербанка Германа Грефа о том, что банк может направить рекордные 565 миллиардов рублей на дивиденды, или 25 рублей на одну акцию.

Ранее Сбер стал победителем ежегодной национальной премии «Событие года» сразу в двух номинациях. Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») признана лучшей в номинации «Образовательно-просветительское событие года» и лауреатом в номинации «Гибридное событие года». Торжественное открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана Сбера в Дербенте стало событием года в номинации «Лучший городской праздник».