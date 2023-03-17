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14:28, 17 марта 2023Экономика

Акции Сбербанка выросли

Акции Сбербанка на Мосбирже выросли более чем на восемь процентов

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Акции Сбербанка выросли на 8,33 процента, до 190,06 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже по состоянию на 14:03 мск.

К 14:06 привилегированные акции растут на 7,17 процента, обыкновенные акции — на 7,6 процента.

Как отмечает ТАСС, котировки ускорили заявления главы Сбербанка Германа Грефа о том, что банк может направить рекордные 565 миллиардов рублей на дивиденды, или 25 рублей на одну акцию.

Ранее Сбер стал победителем ежегодной национальной премии «Событие года» сразу в двух номинациях. Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») признана лучшей в номинации «Образовательно-просветительское событие года» и лауреатом в номинации «Гибридное событие года». Торжественное открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана Сбера в Дербенте стало событием года в номинации «Лучший городской праздник».

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Варвара Кошечкина
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