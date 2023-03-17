Турист попытался скрыться от грабителей в европейском городе и поплатился жизнью

В Барселоне турист спрыгнул с моста, чтобы скрыться от грабителей, и погиб

Канадский турист в Барселоне попытался сбежать от грабителей и поплатился жизнью. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что погибший приехал в европейский город с двумя друзьями на футбольный матч. По словам очевидцев, на улице к ним подошли пятеро неизвестных и стали вымогать деньги. Тогда мужчина прыгнул с моста, чтобы сбежать, однако не рассчитал высоту и получил травмы.

Приехавшая на место происшествия скорая помощь отвезла туриста в больницу с тяжелыми травмами, там он скончался. Полиция ведет расследование и пытается собрать улики. Правоохранители не исключают, что это мог быть несчастный случай.

Ранее в Колумбии британского туриста убили ударом приклада пистолета по голове во время ограбления. 34-летний мужчина отправился в поход во время отпуска и не вернулся. По информации медиков, перед смертью погибший успел сказать, что на него напали и ограбили трое неизвестных.