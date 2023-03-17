Сбер получил премию Банки.ру в четырех номинациях

По итогам 2022 года Сбер стал лауреатом премии Банки.ру сразу в четырех номинациях

По итогам 2022 года Сбер стал лауреатом премии Банки.ру сразу в четырех номинациях. Ипотечная программа банка «Вторичное жилье» победила в номинации «Ипотечный кредит года», Кредитная СберКарта названа «Кредитной картой года», СберСтрахование стала «Страховой компанией года», а предновогодний обзор кредитных продуктов и сервисов от Сбербанка признан «Спецпроектом года».

«Ипотечный кредит года». Победитель в этой номинации, несмотря на сложности, с которым столкнулся ипотечный рынок в прошлом году, смог удержать на протяжении большей части 2022 года для своих клиентов привлекательные ценовые параметры продукта и сохранял его доступным для всех категорий заемщиков, независимо от их возраста, вида занятости и сложности сделки. Сбер также непрерывно повышает качество и удобство процесса оформления ипотеки, подчеркнули в Банки.ру. В 2022 году ипотека на вторичное жилье составила 70 процентов всех ипотечных выдач Сбербанка, а размер первоначального взноса на вторичное жилье был снижен с 15 до 10 процентов. Ипотеку сегодня быстро, удобно и надежно оформлять на маркетплейсе жилой недвижимости Домклик.

«Кредитная карта года». Как отметили в компании Банки.ру, Кредитная СберКарта сочетает в себе честный и длительный льготный период, а также высокий кредитный лимит. Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается. Для оформления карты не требуется подтверждение дохода. Кроме того, за повседневные покупки начисляются бонусы, которые обмениваются на рубли или на скидку до 99 процентов у партнеров программы банка. В январе 2023 года Кредитная СберКарта также победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», получив премию Frank Credit Cards Award 2022. А в сентябре 2021 года Frank RG признал Кредитную СберКарту самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом.

«Страховая компания года». Эксперты и пользователи высоко оценили достижения и надежность СберСтрахования, количество и качество цифровых продуктов, функциональность мобильного приложения и другие аспекты ее работы в 2022 году. Компания предоставляет высокий уровень клиентского сервиса, постоянно модифицирует существующие и внедряет новые программы. По итогам 2022 года клиенты оформили в СберСтраховании на 41 процент больше полисов, чем в 2021-м — 12,5 миллиона штук. Наибольшей популярностью пользовались страхование денежных средств на банковских картах и счетах, ипотечное и добровольное страхование жилья. За прошлый год СберСтрахование урегулировала более 100 тысяч событий. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в феврале 2023 года подтвердило наивысший рейтинг финансовой надежности компании (ruAAА).

«Спецпроект года». В новой номинации «Банки.ру.+» экспертный совет премии оценивал проекты, которые выходят за рамки традиционных PR-интеграций. При выборе победителя в первую очередь оценивался охват целевой аудитории проекта и актуальность темы. «Мы невероятно ценим партнеров, которые не боятся нестандартных коммуникационных решений и всегда с доверием относятся к нашим экспертным рекомендациям в вопросах PR-интеграций. В 2022 году один из таких проектов стал лидером по охвату среди партнерских лонгридов. Он в шесть раз превысил средний показатель по количеству прочтений данного формата и вошел в топ-10 по популярности среди посетителей Банки.ру, что лишний раз доказывает актуальность предложений и востребованность продуктов партнера среди нашей аудитории», — объяснили свой выбор в пользу Сбера Банки.ру.

Премия Банки.ру проводится уже 15 лет и в этом году вручается в 7 категориях и 28 номинациях. Пользователи Банки.ру получают достоверную и непредвзятую информацию о финансовых продуктах и компаниях, а партнеры ресурса — ориентиры для дальнейшего развития. В выборе победителей участвует не только экспертный совет премии, но и пользователи — с помощью онлайн-голосования и Народного рейтинга Банки.ру. За 15 лет лучшим банкам, МФО, страховым и инвестиционным компаниям вручено более 300 наград за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.

