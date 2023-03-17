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09:53, 17 марта 2023Силовые структуры

Россиянина обвинили в убийстве женщины за предложение заняться групповым сексом

В Электростали обвинили мужчину в убийстве женщины из-за желания заняться групповым сексом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Электростали следователи предъявили обвинения 28-летнему местному жителю, избившему до смерти сожительницу. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

Россиянин обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как уточняет РЕН ТВ, в гости к паре пришли две подруги потерпевшей и молодой человек. Одна гостья осталась без пары и захотела заняться групповым сексом. Фигуранта возмутило такое предложение, и он попросил сожительницу прогнать гостей. С этого начался конфликт между друзьями.

Тогда Сергей Л. и его спутница пошли провожать настроенную на интим знакомую. Она стала приставать к фигуранту. Мужчина разозлился, что сожительница не реагирует на домогательства и не пытается остановить подругу. Кроме того, женщина встала на сторону гостьи.

В итоге Сергей Л. начал бить потерпевшую по лицу и голове, нанося ей смертельные ранения. Отмечается, что в 2017 году он сильно побил другую знакомую и порезал ее ножом. Мужчина был осужден и освободился из колонии летом 2022 года. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

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Екатерина Власова
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