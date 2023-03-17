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22:15, 17 марта 2023Бывший СССР

Украина вышла из договора с Россией о контроле за ракетными комплексами

Украина вышла из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами

Фото: MOD Russia / Twitter.com / Global Look Press

Украина вышла из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Речь идет о Договоре о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов Стратегических сил, расположенных на территориях государств. Отмечается, что он был заключен в Ялте в 1993 году.

В феврале Верховная Рада Украины денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Упомянутый документ был подписан сторонами в 2003 году. Соглашение закрепило свободу судоходства судов под флагами Украины и РФ, российско-украинское сотрудничество, включающее совместную деятельность в области судоходства.

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Марина Совина
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