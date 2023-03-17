Россиян предупредили о провоцирующих мигрень продуктах

Невролог Комаров: страдающим от мигрени лучше воздержаться от сыра и трех других продуктов

Врач-невролог Александр Комаров перечислил продукты, которые могут вызвать приступ мигрени. О провоцирующих головную боль продуктах он предупредил россиян в беседе с News.ru.

По его словам, чтобы не страдать от головной боли, из рациона нужно убрать красное сухое вино. «Красное сухое вино вызывает кратковременный спазм сосудов и впоследствии запускает реакцию мигрени, может появиться пульсирующая головная боль, а после тяжелая головная боль длительного течения», — сказал Комаров.

Кроме того, продолжил он, пациентам, страдающим от мигрени, лучше воздержаться от твердых сыров, помидоров и томатной пасты. Эти три продукта, уточнил Комаров, чаще всего провоцируют мигрень и мигренеподобные приступы.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева перечислила факторы, способные вызвать мигрень. К ним, по ее словам, относятся стресс и недосып, изменение погоды, пропущенные приемы пищи, а также сильные запахи.