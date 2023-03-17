Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 17 марта

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 17 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Как рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли на купянском направлении свыше 40 военнослужащих, на краснолиманском — более 70, на донецком — до 135, на южнодонецком и запорожском — до 65, а на херсонском — до 25.

Кроме того, российская авиация, артиллерия и ракетные войска ударили по 112 районам сосредоточения живой силы и техники противника, а также нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. В результате в Харьковской области была уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, а в Донецкой народной республике — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Конашенков добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическую ракету «Точка-У». Также уничтожены 14 украинских беспилотников.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8985 единиц военной автомобильной спецтехники, 4377 орудий полевой артиллерии и минометов, 1064 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8326 танков и других боевых бронированных машин, 414 зенитных ракетных комплексов, 3448 беспилотников, 402 самолета и 221 вертолет ВСУ.