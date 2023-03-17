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14:50, 17 марта 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл опасность капель для носа

Врач Александр Мясников предупредил о вреде для сердца сосудосуживающих капель от насморка

Фото: Alliance Images / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность капель для носа. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор предупредил, что сосудосуживающие средства от насморка вредят сердцу. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Такие капли могут при определенных состояниях оказывать негативное влияние на сердце, особенно у людей с уже больным сердцем», — отметил врач.

По словам медика, капли для носа не просто суживают сосуды, но и усиливают сердцебиение и поднимают давление. Врач также добавил, что использовать такие капли можно не дольше пяти дней.

Ранее врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил россиян о другой опасности сосудосуживающих средств от насморка. По словам специалиста, длительное и неумеренное применение таких капель ведет к нарушению функционирования слизистой оболочки носа и регулярной отечности.

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Олег Давыдов
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