В России раскрыли срок подготовки предложений по системе высшего образования

Фальков обещал подготовить к лету предложения по новой системе высшего образования России

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, когда ведомство подготовит новые идеи по изменению системы высшего образования в стране. Его слова приводит ТАСС.

Фальков раскрыл срок подготовки предложений по системе высшего образования и заявил, что они появятся к лету.

«Мы к лету уже анонсируем более понятные контуры всех изменений, сейчас идет обсуждение и проработка подходов к тому, что конкретно будет совершенствоваться», — обещал он.

21 февраля президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения он заявил, что стране следует вернуться к системе обучения специалистов со сроком подготовки от четырех до шести лет. По мнению Путина, в российском образовании возникла необходимость существенных изменений.