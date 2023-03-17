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00:26, 17 марта 2023Россия

В России раскрыли срок подготовки предложений по системе высшего образования

Фальков обещал подготовить к лету предложения по новой системе высшего образования России
Валерий Фальков

Валерий Фальков. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, когда ведомство подготовит новые идеи по изменению системы высшего образования в стране. Его слова приводит ТАСС.

Фальков раскрыл срок подготовки предложений по системе высшего образования и заявил, что они появятся к лету.

«Мы к лету уже анонсируем более понятные контуры всех изменений, сейчас идет обсуждение и проработка подходов к тому, что конкретно будет совершенствоваться», — обещал он.

21 февраля президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения он заявил, что стране следует вернуться к системе обучения специалистов со сроком подготовки от четырех до шести лет. По мнению Путина, в российском образовании возникла необходимость существенных изменений.

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Марина Совина
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