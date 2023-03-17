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15:24, 17 марта 2023Силовые структуры

Бывшего главу УГИБДД по Орловской области арестовали за многомиллионную аферу

Суд арестовал экс-главу УГИБДД по Орловской области за мошенничество на 55 млн рублей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова, обвиняемого в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Бывший высокопоставленный полицейский будет находиться в СИЗО до 15 мая.

По данным следствия, в период с 2010 по 2022 год Коршунов незаконно управлял несколькими фирмами, а также предоставлял льготы ряду коммерческих организаций. С 2014 по 2019 год Коршунов добился заключения контрактов на сумму более 55 миллионов рублей на обслуживание комплексов автофиксации. Также он давал подчиненным указание принимать экзамены на получение водительских у учеников подконтрольной ему автошколы.

Кроме того, Коршунов, занимая должность доцента на одной из кафедр Орловского юридического института МВД имени В.В. Лукьянова, похитил более 260 тысяч рублей из бюджета вуза. По версии следствия, он обманул руководство института и в нарушение должностных инструкций не проводил все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием, получая при этом зарплату.

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Елизавета Новикова
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