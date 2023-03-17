Красный пиджак Жириновского продадут на аукционе за 250 тысяч рублей

Красный пиджак покойного лидера партии ЛДПР Жириновского продадут за 250 тысяч рублей

Красный пиджак, который носил покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, выставили на аукцион. Соответствующая публикация появилась на сайте «Литфонда».

Данный предмет гардероба планируют продать за 250 тысяч рублей. Отмечается, что в нем политик посещал заседания Государственной Думы.

«В хорошем состоянии, следы бытования. Представленный лот был подарен Владимиром Владимировичем Жириновским телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 года», — говорится в описании лота, которому присвоили номер 353.

В июне 2022 года сообщалось, что на продажу также выставили лимузин Жириновского Mercedes-Benz S-Class Pullman. По словам продавца, автомобиль находился в хорошем состоянии, несмотря на одно ДТП. Стоимость транспортного средства с пробегом 155 тысяч километров составляла 2,5 миллиона рублей.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.