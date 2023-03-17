Раскрыты особенности службы полицейских в зоне СВО

РИА Новости: служащие в зоне СВО полицейские сталкиваются с угрозой «на каждом шагу»

Служащим в зоне специальной военной операции (СВО) полицейским приходится сталкиваться с угрозой буквально «на каждом шагу». Особенности работы правоохранителей в новых регионах раскрываются в материале РИА Новости.

В Запорожской области сейчас напряженная обстановка, там ожидают наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сотрудники МВД работают вместе с коллегами из ФСБ и военнослужащими Росгвардии.

Один из силовиков уголовного розыска отдела МВД по городу Васильевке рассказал, что полицейские выполняют свою работу по раскрытию убийств, краж, грабежей, а также противодействуют диверсантам, ловят участников террористических ячеек и ищут схроны с оружием.

Кроме того, полицейские обеспечивали правопорядок во время эвакуации жителей, в результате трое сотрудников погибли от удара HIMARS, когда ВСУ начали обстрел. Позже силовикам удалось найти и задержать двоих корректировщиков огня 17 и 18 лет, которые признались, что передавали координаты противнику за деньги — примерно 1700 рублей.

В Херсонской области по итогам января оперативники МВД задержали два десятка диверсантов, корректировщиков и пособников ВСУ, а также изъяли из тайников 600 единиц оружия, 20 килограммов взрывчатки и 20 самодельных взрывных устройств.

В приграничных районах России полицейские вооружены автоматами Калашникова вместо табельного пистолета Макарова. Подполковник полиции из Белгородской области Денис Сорочинский был серьезно ранен во время погони за украинскими диверсантами осенью. Сейчас он лечится в госпитале.