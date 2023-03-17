Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:12, 17 марта 2023Из жизни

Огромный питон отвесил туристу «кровавую пощечину»

News.com: в Австралии трехметровый питон укусил туриста за лицо

В Австралии агрессивный питон напал на туриста и укусил его за лицо. Об этом сообщает News.com.

Джоэль Херрингтон, также известный как Джо Зайн, из Кэрнса и его друзья шли по тропе в джунглях к водопадам Клэмшелл, чтобы поплавать. Однако в середине пути они встретили огромного питона, свисающего с дерева. По всей видимости, питон охранял свою территорию и неожиданно напал на Зайна. По словам пострадавшего, он почувствовал себя так, будто ему «отвесили кровавую пощечину».

Мужчины утверждают, что они делали фото и снимали видео, оставаясь на безопасном расстоянии от рептилии. Но когда Херрингтон наклонился поднять выпавшие из его сумки бутылки с водой, трехметровая змея внезапно атаковала его.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Питон укусил мужчину за лицо сбоку. Между ранами от верхних зубов змеи и от ее нижних зубов оказалось целых пятнадцать сантиметров.

Мне показалось, что кто-то отвесил мне кровавую пощечину, и я упал на камни. Кровь буквально хлестала из ран на лицо. Я прижал футболку, чтобы остановить кровотечение. Количество крови меня напугало, но я рад, что питон не задел глаз. В этом случае ситуация была бы куда серьезнее

Джоэль Херрингтонпострадавший турист

Инцидент вызвал беспокойство местных жителей, так как нападение произошло на распространенном у туристов маршруте. К тому же обычно змеи сторонятся людей и нападают только в том случае, если ощущают опасность. Местные змееловы считают, что рептилию нет необходимости перевозить в другое место, более удаленное от туристических маршрутов. Они полагают, что змея свисала с дерева, потому что ловила летучих мышей, а появление людей сбило ее с толку.

Ранее сообщалось о стае обезьян, которые напали на женщину в индийской деревне. Соседи испугались и не стали пытаться ей помочь, впоследствии женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН
Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России
Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка
Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток
Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти
В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО
Названы лучшие четырехзвездочные отели Турции по соотношению цены и качества
Телеведущий нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.