Огромный питон отвесил туристу «кровавую пощечину»

News.com: в Австралии трехметровый питон укусил туриста за лицо

В Австралии агрессивный питон напал на туриста и укусил его за лицо. Об этом сообщает News.com.

Джоэль Херрингтон, также известный как Джо Зайн, из Кэрнса и его друзья шли по тропе в джунглях к водопадам Клэмшелл, чтобы поплавать. Однако в середине пути они встретили огромного питона, свисающего с дерева. По всей видимости, питон охранял свою территорию и неожиданно напал на Зайна. По словам пострадавшего, он почувствовал себя так, будто ему «отвесили кровавую пощечину».

Мужчины утверждают, что они делали фото и снимали видео, оставаясь на безопасном расстоянии от рептилии. Но когда Херрингтон наклонился поднять выпавшие из его сумки бутылки с водой, трехметровая змея внезапно атаковала его.

Питон укусил мужчину за лицо сбоку. Между ранами от верхних зубов змеи и от ее нижних зубов оказалось целых пятнадцать сантиметров.

Мне показалось, что кто-то отвесил мне кровавую пощечину, и я упал на камни. Кровь буквально хлестала из ран на лицо. Я прижал футболку, чтобы остановить кровотечение. Количество крови меня напугало, но я рад, что питон не задел глаз. В этом случае ситуация была бы куда серьезнее Джоэль Херрингтон пострадавший турист

Инцидент вызвал беспокойство местных жителей, так как нападение произошло на распространенном у туристов маршруте. К тому же обычно змеи сторонятся людей и нападают только в том случае, если ощущают опасность. Местные змееловы считают, что рептилию нет необходимости перевозить в другое место, более удаленное от туристических маршрутов. Они полагают, что змея свисала с дерева, потому что ловила летучих мышей, а появление людей сбило ее с толку.

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