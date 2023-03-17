Краснокнижную сову спасли от ворон в российском регионе

В Казани спасли от ворон краснокнижную ушастую сову

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам спасли ушастую сову. Об этом сообщает KazanFirst.

Жители Казани обратились к сотрудникам ведомства и сообщили, что на птицу нападает стая ворон. При осмотре сова вела себя спокойно, ее самочувствие оценивалось как хорошее.

Птица не могла самостоятельно вернуться в природу. Ее направили в реабилитационный центр ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» в Зеленодольском районе, где о ней будут заботиться специалисты.

Отмечается, что ушастая сова занесена в Красную книгу Татарстана.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что местная жительница спасла полярную сову от нападения бродячих псов в Уренгое. Сову обнаружили на детской площадке — местные жители стали фотографировать птицу, неподвижно сидящую на снегу.