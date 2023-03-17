Анонсировано оперативное совещание Путина с членами Совбеза

Песков заявил, что Путин 17 марта проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещания с постоянными членами Совета безопасности страны в пятницу, 17 марта. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, совещание пройдет «во второй половине дня, скорее даже вечером». Песков также сообщил, что у главы государства запланировано два международных телефонных разговора.

Предыдущее совещание Путина с членами Совбеза прошло 10 марта. В частности, поднимался вопрос дальнейшего развития отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Совет безопасности России занимается подготовкой решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства. В состав его постоянных членов входят зампредседателя Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МВД Владимир Колокольцев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и другие.