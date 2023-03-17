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11:16, 17 марта 2023Ценности

Парикмахер назвала способы избежать появления секущихся кончиков

Парикмахер Варижук: избежать появления секущихся кончиков поможет регулярная стрижка

Фото: Ilyuza Mingazova / Unsplash

Российский парикмахер-стилист Любовь Варижук назвала способы избежать появления секущихся кончиков. Ее комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

Справиться с данной проблемой помогут регулярные стрижки, отметила эксперт. Так, она порекомендовала посещать мастера каждые два-три месяца. «В любом случае следует обращаться к профессионалам и использовать острые ножницы, чтобы не травмировать волосы еще больше», — заявила специалистка. В то же время тем, кто не хочет потерять длину прядей, она посоветовала пользоваться специальными косметическими препаратами с кератином, пантенолом, витамином Е или аргановым маслом.

Кроме того, она призвала не подвергать волосы термической обработке и отказаться от частого использования утюжка, плойки и фена, а при их применении использовать защитные средства. Также парикмахер указала, что следует следить за питанием. «Витамины В, С и Е, а также железо, цинк и биотин — все они помогут сделать ваши волосы здоровыми и красивыми», — заключила собеседница издания.

Ранее в марте парикмахер Николь Петти перечислила пять повседневных привычек, которые портят качество волос. Она заявила, что маски для сна наносят вред прядям, поскольку травмируют их из-за плотного прилегания к голове. Помимо этого, по словам специалистки, грязное постельное белье вызывает раздражение кожи головы и появление перхоти.

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Алина Гостева
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