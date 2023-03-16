Парикмахер перечислила пять вредных для волос повседневных привычек

Парикмахер Николь Петти заявила, что маски для сна и хлопковые наволочки портят волосы

Парикмахер Николь Петти перечислила пять повседневных привычек, которые портят качество волос. Комментарии на эту тему приводит Express.co.uk.

Сотрудница салона Milk + Blush заявила, что маски для сна наносят вред прядям, поскольку травмируют их из-за плотного прилегания к голове. «Этот предмет гардероба создает трение, которое может привести к ломкости локонов и даже облысению», — предупредила она.

Помимо этого, по словам специалистки, грязное постельное белье вызывает раздражение кожи головы и появление перхоти. Также парикмахер уточнила, что не стоит пользоваться наволочками из хлопковой ткани. «Волокна натуральных материалов плотно сплетены, из-за чего волосы не могут свободно двигаться, пока вы спите, поэтому они спутываются и ломаются», — пояснила она.

Кроме того, как утверждает Петти, на внешнем виде прически негативно сказывается использование эластичных резинок. «Лучше выбирать аксессуары для локонов из мягких материалов», — посоветовала парикмахер.

В заключение специалист предупредила читателей издания, что сон с мокрыми волосами портит кутикулы и приводит к разрушению структуры прядей. Вместо этого Петти порекомендовала сушить локоны естественным путем или феном с использованием термозащиты.

Ранее в марте парикмахер-стилист Кристиан Бекхэм раскрыл связь между цветом окрашенных волос девушки и ее характером. По словам эксперта, классический блонд выбирают женщины среднего возраста. В то же время ярким оттенкам зачастую отдают предпочтение те, кто не уверен в себе.