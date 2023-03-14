Раскрыта связь между цветом окрашенных волос девушки и ее характером

Парикмахер Кристиан Бекхэм: яркие цвета волос выбирают неуверенные в себе девушки

Владелец салона NN14 Bespoke Hair, парикмахер-стилист Кристиан Бекхэм из Нортгемптоншира, Англия, раскрыл связь между цветом окрашенных волос девушки и ее характером. Его комментарий приводит The Sun.

По словам эксперта, классический блонд выбирают женщины среднего возраста, среди них — воспитывающие детей матери и домохозяйки. В то же время ярким оттенкам зачастую отдают предпочтение те, кто не уверен в себе. «Они могут захотеть отвлечь внимание от своего тела и сосредоточиться на волосах», — пояснил специалист.

Кроме того, окрашивание в технике балаяж популярно у молодых девушек, следящих за соцсетями. «Они считают себя последовательницами моды и придерживаются трендов», — отметил парикмахер. В свою очередь, те, кто покупает краски для домашнего использования, гордятся своей внешностью. При этом они либо не имеют достаточно средств для посещения салона, либо не видят разницы между работой мастера и непрофессиональным окрашиванием.

В феврале бренд-менеджер компании по производству накладных ресниц Ardell Дженнифер Джонсон раскрыла связь между внешним видом ресниц девушки и ее характером. По словам специалистки, натуральные ресницы выбирают беззаботные люди, в то же время ресницы для создания «кошачьих глаз» предпочитают загадочные натуры.