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19:51, 17 февраля 2023Ценности

Раскрыта связь между внешним видом ресниц девушки и ее характером

Менеджер бренда накладных ресниц Джонсон: пучковые ресницы выбирают чувствительные девушки

Фото: Fernanda Nuso / Unsplash

Бренд-менеджер компании по производству накладных ресниц Ardell Дженнифер Джонсон раскрыла связь между внешним видом ресниц девушки и ее характером. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По словам специалистки, натуральные ресницы выбирают беззаботные люди, которые плывут по течению и не зацикливаются на мелочах. В то же время ресницы для создания «кошачьих глаз» предпочитают загадочные натуры, любящие веселиться в обществе близких людей, а для распахнутого взгляда — решительные и независимые лидеры.

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В свою очередь, к «кукольным» ресницам склоняются позитивные и энергичные девушки, а к пучковым — чувствительные и уязвимые. Последние умеют слушать других и чутки к окружающим, отметила собеседница издания. В заключение она упомянула асимметричные и длинные «беличьи ресницы», которые свойственны творческим натурам, привыкшим отстаивать свои границы.

Ранее в феврале косметолог и специалист по восковой эпиляции Карла Дэниелс из Флориды, США, раскрыла связь между характером девушки и ее нижним бельем. По словам специалистки, те, кто предпочитает боксеры, — неторопливы и любят проводить время дома. Между тем трусы-бикини выбирают практичные женщины, которые знают, чего хотят.

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Алина Гостева
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