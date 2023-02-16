Раскрыта связь между характером девушки и ее нижним бельем

Косметолог Карла Дэниелс из США: стринги носят девушки, которые ищут любви

Косметолог и специалист по восковой эпиляции Карла Дэниелс из Флориды, США, раскрыла связь между характером девушки и ее нижним бельем. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По словам специалистки, те, кто предпочитает боксеры, — неторопливы и любят проводить время дома. В свою очередь, трусы-бикини выбирают практичные женщины, которые знают, чего хотят. При этом стринги, по мнению собеседницы издания, носят искательницы любви. «Поверь мне, как только ты остепенишься, ты не будешь каждый день натягивать стринги», — заявила она.

В то же время объемные трусы с завышенной талией покупают любительницы комфорта и размеренности, а данные предметы гардероба во французском стиле — «обладательницы изысканного вкуса», отметила Дэниелс.

Ранее в феврале модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд раскрыла связь между характером человека и его пальто. По словам эксперта, длинные пуховики носят ленивые люди. При этом паркам отдает предпочтение тот, кто не любит выделяться из толпы и не хочет менять что-то в своем стиле.