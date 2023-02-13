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19:15, 13 февраля 2023Ценности

Раскрыта связь между характером человека и его пальто

Модный редактор The Sun Клемми Филдсенд заявила, что длинные пуховики носят ленивые люди

Фото: unsplash

Модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд раскрыла связь между характером человека и его пальто. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, длинные пуховики носят ленивые люди. «Для окружающих вы выглядите так, как будто вы не удосужились подобрать себе одежду, и из-за этого они могут думать, что вы очень ленивый человек», — заявила Филдсенд.

В то же время специалист рассказала, что паркам отдает предпочтение тот, кто не любит выделяться из толпы и не хочет менять что-то в своем стиле. Также она отметила, что люди, которых чаще всего можно встретить в классических вариантах пальто, являются очень занятыми. «Если вы носите элегантное, сшитое на заказ пальто, вы, скорее всего, трудолюбивая женщина, у которой нет времени на ерунду», — уточнила журналистка.

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Кроме того, Филдсенд обратила внимание на пальто из плюша. Она считает, что данные фасоны носят люди, которые любят привлекать к себе внимание и зависят от чужого мнения.

В завершение автор материала выделила дождевики. По ее наблюдениям, подобную вещь часто выбирают молодые мамы. «Дождевик не считается модной одеждой, но он удобен и практичен. Вам не нужно тяжелое пальто из шерсти, поскольку вы постоянно бегаете и жонглируете на кухне всем, чем угодно», — заключила она.

В январе стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.

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Мария Винар
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