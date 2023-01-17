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14:33, 17 января 2023Ценности

Стилист раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника

Стилист Миранда Холдер рассказала, что черные брюки носят исполнительные сотрудники офиса

Фото: Shutterstock

Стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Так, специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя. Однако, по ее словам, на данный момент подобные штаны вышли из моды. В связи с этим Холдер посоветовала присмотреться к кожаным кюлотам.

В то же время туфли на плоской подошве — балетки — чаще всего можно увидеть на сотрудниках, которые «любят угощать своих коллег домашней выпечкой», но при этом не упустят шанс пожаловаться на них руководству.

В то же время Холдер обратила внимание на приталенные рубашки из полиэстера и лайкры, заправленные в брюки-клеш. Она считает, что такую одежду предпочитают женщины, которые постоянно конкурируют с другими работницами офиса, и при этом являются «душой мужской компании». «По выходным они обычно ходят в бар, отчаянно пытаясь найти себе пару. Но обычно упускают шанс после того, как демонстрируют свой "коронный трюк", выпив бокал шампанского за три секунды», — пояснила эксперт.

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Распространенным предметом гардероба Холдер также назвала кардиганы, изготовленные из полупрозрачной ткани. Она объяснила, что их обладательницами являются сотрудницы, которые помнят все дни рождения и гордятся тем, что легко могут поддержать любого человека. «Но не рассказывайте ей свои секреты, иначе после выходных о них будет знать вся бухгалтерия», — предупредила собеседница издания.

В заключение стилист также выделила пальто из колючего полиэстера серого или лилового цвета, оформленное капюшоном и ремнем. По ее мнению, такую вещь обычно носят интроверты, которые сидят в углу и молча выполняют свою работу.

В октябре 2022 года модный редактор The Sun Эбби Макхейл назвала необходимую для офисной сотрудницы одежду. По мнению эксперта, базовый гардероб на неделю следует составить из удобного платья длины миди, блейзера подходящего к остальным нарядам цвета и широких брюк нейтрального оттенка.

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Мария Винар
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