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Названа необходимая в гардеробе офисной сотрудницы одежда

Редактор The Sun Макхейл: офисной сотруднице необходимы широкие брюки и платье длины миди

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Модный редактор The Sun Эбби Макхейл назвала необходимую для офисной сотрудницы одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, капсульный гардероб на неделю следует составить из удобного платья длины миди, блейзера подходящего к остальным нарядам цвета и широких брюк нейтрального оттенка. Последние, по ее словам, получится удачно скомбинировать со многими другими вещами.

Кроме того, журналистка посоветовала приобрести джемпер для прохладной погоды и белую рубашку, которую можно как надевать под свитеры или сарафаны, так и носить отдельно с брюками, юбкой или поверх платьев.

В сентябре стилист Эмили Доус назвала необходимые вещи в гардеробе осенью. По мнению специалистки, жакеты и пальто незаменимы при составлении повседневного образа. Кроме того, эксперт посоветовала приобрести джинсы прямого кроя с высокой посадкой.

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Алина Гостева
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