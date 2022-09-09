Стилист назвала необходимые вещи в гардеробе осенью

Стилист Эмили Доус назвала жакет и пальто необходимыми вещами в гардеробе осенью

Стилист Эмили Доус (Emily Dawes) назвала необходимые вещи в гардеробе осенью. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear.

По мнению специалистки, жакеты и пальто являются незаменимыми при составлении повседневного образа. В связи с этим в первом случае она предложила обратить внимание на варианты в клетку и размера оверсайз, а во втором — на фасоны песочных оттенков.

Кроме того, эксперт посоветовала приобрести джинсы прямого кроя на высокой посадке, а также кожаные сапоги на каблуке или ботинки на грубой подошве. Вдобавок она также рекомендовала к покупке рубашки белого цвета и в полоску.

В заключение автор материала посоветовала присмотреться к водолазкам, к кофтам из кашемировых тканей и однотонным джемперам или с нейтральными принтами.

В августе стилисты российского модного бренда Charuel перечислили летние вещи, которые не потеряют актуальность осенью, и раскрыли способы носить их в прохладную погоду. Эксперты посоветовали не отказываться от светлых джинсов и брюк, шелковых рубашек, а также платьев-комбинаций.