Стилисты раскрыли способы носить летние вещи осенью

Стилисты Charuel: летние светлые брюки можно сочетать со свитерами в прохладную погоду

Стилисты российского модного бренда Charuel перечислили летние вещи, которые не потеряют актуальность осенью, и раскрыли способы носить их в прохладную погоду. Соответствующие рекомендации поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 5 августа.

Эксперты посоветовали не отказываться от светлых джинсов и брюк, поскольку в холодное время года их можно сочетать со свитерами или свитшотами, лоферами и казаками. «Для создания повседневного, но эффектного образа комбинируйте белые прямые джинсы с рубашкой в тон, бежевым тренчем и контрастным ремнем. Вдобавок на плечи, поверх тренча, можно накинуть джемпер, завязав рукава на шее», — утверждают они.

Фото: CHARUEL

Летящие блузы из шелка или вискозы представители марки назвали универсальными предметами гардероба, которые легко интегрируются в образы круглый год. «Сочетайте их с плотными шерстяными жакетами, объемными кардиганами и рельефными жилетами», — уточняют специалисты.

Кроме того, популярность не утрачивают платья-комбинации. По мнению стилистов, теплой осенью их можно носить с вязаными джемперами и жакетами из шерсти, а с наступлением холодов — с тренчами, пальто, грубыми лоферами или ботинками.

В июле стилисты модного бренда Charuel перечислили россиянкам предметы гардероба, которые не утрачивают свою актуальность со временем. Так, вечно модными вещами эксперты назвали белую рубашку, джинсы на высокой талии из плотного голубого денима, черный жакет прямого силуэта с отложным воротником с лацканами.