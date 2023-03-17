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11:02, 17 марта 2023Силовые структуры

В Подмосковье задержали мужчину за стрельбу с балкона многоэтажки

В Московской области мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома

Кадр: Telegram-канал Baza

В Московской области мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, инцидент произошел ночью 17 марта в деревне Голубое. Позже выяснилось, что фигурант стрелял из охолощенного оружия.

Вскоре на место происшествия приехали правоохранители, уточняют «Известия». Они смогли проникнуть в квартиру фигуранта и задержать его. Стрелявшим оказался 28-летний безработный. Отмечается, что он сам пустил силовиков и дал показания. Информации о пострадавших нет.

Очевидцы утверждают, что сначала мужчина запускал фейерверки, а уже потом начал стрелять. Во время обысков в доме задержанного нашли автомат АК-74У и 244 патрона к нему.

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Екатерина Власова
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