Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 18 марта 2023Россия

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 160 бойцов на краснолиманском и купянском направлениях

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 160 бойцов на двух направлениях. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, российские военные уничтожили около 60 украинских солдат на купянском направлении в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР), а также более 100 солдат на краснолиманском направлении в ЛНР и Донецкой народной республике.

Уточняется, что удары по позициям ВСУ были нанесены подразделениями группировок войск «Западная» и «Центр» при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем. Украинская армия также лишилась самоходной гаубицы «Гвоздика», двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Ранее также стало известно, что российские военные из «Южной» группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 120 бойцов ВСУ на донецком направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин приехал в Севастополь в годовщину вхождения Крыма в состав России
Анну Семенович раскритиковали за излишний фотошоп
В Севастополе рассказали о неожиданном приезде Путина за рулем
В Турции прокомментировали глумление над Кораном бойцами ВСУ
В Германии заявили о конце эпохи дешевой энергии из России
Оппозиционная партия Венгрии предложила отозвать посла из России
«Динамо» прервало беспроигрышную серию «Урала»
В МУС выразили сожаление в связи с ордером на «арест» Путина
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
СБУ конфисковала активы на сумму более миллиарда гривен у российского бизнесмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.