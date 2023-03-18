В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 160 бойцов на краснолиманском и купянском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 160 бойцов на двух направлениях. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, российские военные уничтожили около 60 украинских солдат на купянском направлении в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР), а также более 100 солдат на краснолиманском направлении в ЛНР и Донецкой народной республике.

Уточняется, что удары по позициям ВСУ были нанесены подразделениями группировок войск «Западная» и «Центр» при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем. Украинская армия также лишилась самоходной гаубицы «Гвоздика», двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Ранее также стало известно, что российские военные из «Южной» группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 120 бойцов ВСУ на донецком направлении.