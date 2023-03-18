В Минобороны раскрыли потери ВСУ на донецком направлении

В Минобороны заявили об уничтожении до 120 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военные из Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Потери украинской стороны раскрыли в Минобороны России в субботу, 18 марта.

Как уточнили в ведомстве, атака была проведена при поддержке артиллерии и авиации. В результате ударов российских военных ВСУ также лишились гаубицы Д-30, двух боевых машин РСЗО «Ураган», двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

Днем ранее, 17 марта, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили до 135 украинских военных на донецком направлении. Также удар был нанесен по складу боеприпасов 53-й механизированной бригады.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.