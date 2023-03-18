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14:46, 18 марта 2023Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на донецком направлении

В Минобороны заявили об уничтожении до 120 бойцов ВСУ на донецком направлении
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Reuters

Российские военные из Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Потери украинской стороны раскрыли в Минобороны России в субботу, 18 марта.

Как уточнили в ведомстве, атака была проведена при поддержке артиллерии и авиации. В результате ударов российских военных ВСУ также лишились гаубицы Д-30, двух боевых машин РСЗО «Ураган», двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

Днем ранее, 17 марта, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили до 135 украинских военных на донецком направлении. Также удар был нанесен по складу боеприпасов 53-й механизированной бригады.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Варвара Кошечкина
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