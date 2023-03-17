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14:07, 17 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении до 135 украинских военных на одном направлении

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении до 135 украинских военных на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные из Южной группировки войск уничтожили до 135 украинских военных на донецком направлении. Об этом журналистам 17 марта сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли такие потери в районе населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, там же Украина потеряла боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, также удар был нанесен по складу боеприпасов 53-й механизированной бригады.

Днем ранее, 16 марта, оборонное ведомство заявило, что до 275 украинских бойцов на донецком направлении уничтожены ударами авиации и артиллерийским огнем за сутки.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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