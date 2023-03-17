Минобороны заявило об уничтожении до 135 украинских военных на одном направлении

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении до 135 украинских военных на донецком направлении

Российские военные из Южной группировки войск уничтожили до 135 украинских военных на донецком направлении. Об этом журналистам 17 марта сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли такие потери в районе населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, там же Украина потеряла боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, также удар был нанесен по складу боеприпасов 53-й механизированной бригады.

Днем ранее, 16 марта, оборонное ведомство заявило, что до 275 украинских бойцов на донецком направлении уничтожены ударами авиации и артиллерийским огнем за сутки.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.