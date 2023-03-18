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08:50, 18 марта 2023Россия

Глава Крыма назвал присоединение полуострова символом нового миропорядка

Аксенов: присоединение Крыма — это символ возвращения русских земель и нового миропорядка
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал присоединение полуострова символом нового миропорядка. Об этом он заявил в своем Telegram.

«Воссоединение Крыма с Россией — символ возвращения русских земель, символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении. С праздником, друзья!» — написал Аксенов.

14 марта Сергей Аксенов допустил, что Киев может устроить на территории Крыма провокации к годовщине вхождения полуострова в состав России. По его словам, украинские власти попробуют организовать «какую-то гадость к 18 марта».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на территории полуострова референдума. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и заявили об аннексии полуострова. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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Марина Совина
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