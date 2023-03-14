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12:22, 14 марта 2023Россия

Аксенов допустил провокации Киева к годовщине вхождения Крыма в состав России

Аксенов допустил, что Киев устроит провокации к годовщине вхождения Крыма в состав России

Фото: Alexander Aksakov / Getty Images

Киев может устроить на территории Крыма провокации к годовщине вхождения полуострова в состав России. Вероятность этого допустил глава региона Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

По его словам, украинские власти попробуют организовать «какую-то гадость к 18 марта». «Посмотрим. Сейчас они пока копят силы, сбор западной техники для наступления», — заявил Аксенов журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке к захвату Крыма. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности армии страны.

В свою очередь, президент США Джо Байден допустил, что возвращение Крыма Украиной может затянуться. По его словам, этому будет предшествовать переходный период. «Не все сразу», — подчеркнул американский лидер.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, прошедшего после государственного переворота на Украине. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и заявили об аннексии полуострова. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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Константин Лысяков
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