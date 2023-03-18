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16:46, 18 марта 2023Силовые структуры

Суд арестовал убившего подругу из-за предложения о групповом сексе россиянина

В Электростали суд арестовал мужчину, убившего сожительницу из-за предложения о сексе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Электростали Московской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 28-летнего местного жителя, забившего насмерть сожительницу из-за предложения о групповом сексе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

По ходатайству следствия суд арестовал мужчину до 15 мая. В ведомстве предоставили видео из зала заседания.

На кадрах видно, как конвой сопровождает подсудимого в клетку.

Прокуратура взяла под свой контроль расследование уголовного дела. Мужчине вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Сообщалось, что причиной конфликта, в ходе которого фигурант дела избил сожительницу до смерти, стало предложение ее подруги заняться групповым сексом. Она стала приставать к мужчине, а он разозлился, что сожительница не реагирует на домогательства и не пытается остановить подругу.

Отмечается, что в 2017 году фигурант сильно побил другую знакомую и порезал ее ножом. Мужчина был осужден и освободился из колонии летом 2022 года.

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Любовь Ширижик
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