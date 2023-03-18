Тысячи гектаров земли выгорели в российском заповеднике

В Астраханском заповеднике из-за пожара выгорело более 12 тысяч гектаров земель

В Астраханском заповеднике спустя почти трое суток после начала ликвидирован природный пожар, сообщили РИА Новости в администрации особо охраняемой территории.

Огонь разгорелся в ночь на 16 марта, его локализовали к вечеру 17 марта, а ликвидировали к вечеру 18 марта. По данным представителя заповедника, в результате выгорело около 12,85 тысячи гектаров земель, из них 490 гектаров леса. Точную площадь, пройденную огнем, и причиненный ущерб обещают установить позднее по итогам обследования.

«Очагов активного горения на территории заповедника не наблюдается, задымленность сохраняется», — добавили в заповеднике.

Ранее сообщалось, что ученые Университета Цинхуа (Китай) зафиксировали рекордные выбросы углекислого газа из-за крупных пожаров в бореальных лесах Северной Америки и Евразии, которые бушевали летом 2021 года.

