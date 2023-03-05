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00:30, 5 марта 2023Наука и техника

Зафиксирован рекордный выброс углекислого газа от лесных пожаров

Science: пожары в бореальных лесах 2021 года привели к рекордным выбросам углерода

Фото: Malachi Brooks / Unsplash

Ученые Университета Цинхуа (Китай) зафиксировали рекордные выбросы углекислого газа из-за крупных пожаров в бореальных лесах Северной Америки и Евразии, которые бушевали летом 2021 года. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи изучили спутниковые данные с 2000 по 2021 год, чтобы измерить, сколько угарного газа образовалось в бореальных лесах мира, и обнаружили устойчивый рост выбросов за последние два десятилетия. Поскольку окись углерода образуется вместе с углекислым газом, ученым удалось рассчитать, сколько всего углерода было выброшено в атмосферу.

Бореальные пожары, на которые обычно приходится 10 процентов глобальных выбросов углекислого газа, в 2021 году выбросили 23 процента (0,48 миллиарда тонн) диоксида углерода, что является самой высокой долей с 2000 года. Авторы подчеркивают, что 2021 год был аномальным, поскольку Северная Америка и Евразия синхронно испытывали воздействие засухи.

Таким образом, увеличение числа экстремальных лесных пожаров, сопровождающих глобальное потепление, представляет собой значительную проблему для усилий по смягчению последствий глобального изменения климата.

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Александр Еникеев
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