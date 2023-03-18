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16:00, 18 марта 2023Путешествия

Отдохнувшая на Бали россиянка рассказала об «озверевших» соотечественниках

Отдыхавшая на Бали россиянка рассказала о соотечественниках, наживающихся на туристах
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Фото: Unsplash

Россиянка, посетившая индонезийский остров Бали, рассказала, как соотечественники наживаются на туристах, пересдавая им виллы по высоким ценам. Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам путешественницы, некоторые россияне, приезжающие на Бали, остаются там на несколько месяцев не только ради отдыха. Они ищут способы нелегально заработать, а один из самых популярных — оказание риелторских услуг.

«В Чангу они арендуют виллы у балийцев по низкой цене и пересдают таким же россиянам втридорога. Многие жалуются, что российские "риелторы" просто озверели. Нет никакого регламента для контроля за их работой. При этом они могли бы при желании работать легально», — отметила девушка.

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Еще одна туристка в беседе с изданием подтвердила, что зачастую россияне параллельно с отпуском подрабатывают в сфере услуг. «Они занимаются всем подряд: пересдают виллы, байки, работают фотографами, моделями, серфинг-инструкторами, тренерами, коучами, гадают на картах таро. Социальные сети переполнены такой рекламой от фрилансеров, которые не получают для этого рабочей визы», — уточнила россиянка.

Она считает, что соотечественники начали пользоваться добротой и доверчивостью местных жителей. «Многим россиянам, видимо, нечего терять, они не боятся, что их депортируют», — заключила девушка.

Ранее в марте губернатор острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане обеих стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти работу.

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Полина Дерр
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