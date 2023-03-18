Байден опроверг данные о получении членами его семьи денег от китайской фирмы

Джо Байден опроверг сообщения о получении членами его семьи $1,3 млн от китайской компании

Президент США Джо Байден опроверг сообщения о том, что члены его семьи получили 1,3 миллиона долларов от китайской компании State Energy HK Limited. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

В частности, журналисты попросили американского лидера прокомментировать заявление комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США о том, что его семья получала выплаты от китайской энергетической фирмы. «Это неправда», — ответил Байден.

Ранее в комитете утверждали, что с 2015 по 2017 год деньги получали Хантер Байден, Джеймс Байден, Халли Байден, а также «неизвестный» Байден. «Неясно, какие услуги были предоставлены для получения этой непомерной суммы денег», — говорилось в заявлении.

В 2020 году сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли заподозрили Хантера Байдена в получении денег от предпринимательницы, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Утверждалось, что сын тогдашнего кандидата в президенты получал деньги от Батуриной на протяжении нескольких лет.